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Татар-информ

1 ноября 2019, 17:20

Экономика и финансыСельское хозяйство

Глава Союзмолока заявил в Казани об экспорте молочной продукции на 300 млн долларов

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Экономика и финансыСельское хозяйство

Глава Союзмолока заявил в Казани об экспорте молочной продукции на 300 млн долларов

Фото: архив/Владимир Васильев

Большая часть молочных продуктов поставляется в страны СНГ.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Экспорт молочной продукции из России составляет 300 млн долларов США. Об этом заявил журналистам в Казани генеральный директор Национального союза производителей молока России Артем Белов.

«В настоящее время из России экспортируется молочная продукция примерно на 300 млн долларов. На 90% это страны СНГ, на 10% – третьи страны. Поставляем определенный объем продукции в Китай, небольшой объем идет в Монголию и ряд других стран», – сказал он.

Артем Белов заметил, что экспорт подразумевает развитие стратегии. «Конечно, всегда выгоднее работать на внутреннем рынке, потому что знаешь его, потребителей, предпочтения, каналы движения и регуляторные механизмы. Когда выходишь на новый рынок, все это изучаешь заново. Например, на китайском рынке совершенно другие продукты. Йогурт, который производится в Китае, и йогурт в России, – два совершенно разных продукта», – пояснил он.

Гендиректор Союзмолока добавил, что успешный выход на китайский рынок – это вопрос времени из-за «очень специфических вкусовых предпочтений в Китае». «Это нельзя сделать за один или два месяца. Это вопрос работы и стратегических приоритетов, понимания и узнавания рынка, постепенного выхода и достижения результатов. Это нельзя сделать и за полгода», – убежден он.

По словам главы Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова, в Татарстане работу по оформлению документации для экспорта молочной продукции ведет «Агросила». «Сейчас они определяются с видом продукции, которую планируют отправлять», – проинформировал он.

Собеседники журналистов также заверили, что лейкоз коров не является серьезным ограничением для развития экспортных поставок молока.

«Такая проблема существует в республике. Мы ее решаем путем лечения скота и обновления в большей степени. Это системная работа», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия.

Проблема лейкоза коров в настоящее время решается и на федеральном уровне, продолжил Артем Белов. «Рассматривается возможность разработки большой программы по борьбе с лейкозом, – заключил он. – Применяется рискоориентированный подход, что в результате позволяет экспортировать продукцию из России несмотря на то, что в ряде хозяйств неблагоприятная ситуация по этому заболеванию».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 ноября станет обязательным оформление электронных ветеринарных документов в системе «Меркурий» на всю готовую молочную продукцию.

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