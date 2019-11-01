МВД: Аферисты начали подменять номера, выдавая себя за сотрудников госслужб и банков

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Аферисты научились подделывать телефонные номера государственных служб и банков, выдавая себя за их сотрудников. Об этом сегодня на коллегии МВД России рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Он отметил, что цифровой прорыв принес в нашу жизнь не только блага, новейшие технологии все чаще берет на вооружение криминальный мир.

Благодаря Сети сейчас совершаются кражи, торговля наркотиками, оружием и людьми, распространяется запрещенная литература и вербуются новые члены террористических группировок.

Колокольцев заявил, что среди новых угроз – мошенничество с использованием сотовой связи и средств IP-телефонии. Аферисты научились подделывать номера телефонов, которые распознаются как официальные номера различных организаций.

Злоумышленники выдают себя за работников банков и госслужб, принуждая собеседников сообщать им реквизиты счетов или банковских карт, а затем похищают средства граждан.

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