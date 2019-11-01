Песошин принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию регионов РФ

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в Москве принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Заседание провел зампред Правительства РФ Виталий Мутко. На мероприятии обсудили межбюджетные отношения и проект федерального закона «О признании утратившей силу части второй статьи 19 Закона Российской Федерации “О ветеринарии”». Кроме того, были рассмотрены предложения по сокращению избыточного регулирования на федеральном уровне полномочий регионов и минимизации неэффективных расходов бюджетов регионов. Затронули и вопросы повышения эффективности государственного управления в субъектах страны.

Одной из ключевых тем стали права руководителей федеральных органов исполнительной власти по согласованию назначения на должность и увольнения представителей региональных властей, осуществляющих переданные им федеральные полномочия.

«На сегодня сформированы показатели, доведены до регионов все необходимые ресурсы. Можно уже доложить, что кассовое исполнение по национальным проектам составляет 60%. Это хороший показатель», — доложил Мутко о проделанной работе по организации нацпроектов.

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