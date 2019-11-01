В Челнах возвели подземный переход у автостанции, которого ждали 40 лет

(Набережные Челны, 1 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах заработал подземный переход возле автостанции, строительства которого ждали 40 лет. Об официальном запуске объекта сообщили в местной ГИБДД.

«Светофор на этом участке дороги демонтирован. Отныне пешеходы должны будут переходить проезжую часть через подземку», – пояснили в автоинспекции.

Изначально планировалось, что переход заработает в конце лета или в начале осени. Однако погодные условия и изменения в проекте несколько отодвинули срок сдачи объекта. Об этом рассказал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

По словам главы города, строителям пришлось изменить конструкцию, чтобы она стала более доступной для инвалидов и мам с колясками. Также было принято решение начать реконструкцию привокзальной площади, примыкающей к подземному переходу.

«Церемония открытия подземного перехода не планируется. Как только объект будет готов к эксплуатации, тут же начнет работать», – отметил мэр.

Магдеев также подчеркнул важность этого объекта для города. Рядом находится сложный транспортный узел. Вопрос строительства перехода не решался несколько лет из-за отсутствия финансирования. Поводом для актуализации темы стало ДТП, случившееся в августе 2017 года. 67-летний водитель «КАМАЗа» сбил десятилетнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой. В результате ребенку чуть не оторвало руку, которую благодаря невероятным усилиям врачей БСМП удалось спасти. После этого случая власти стали форсированно искать источники финансирования. В этом году проект был осуществлен в полной мере.

Ширина нового подземного перехода составляет четыре метра, высота – 2,3 метра, общая площадь – 601 кв. метр. Стоимость объекта составила 84,9 млн рублей.

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