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Татар-информ

1 ноября 2019, 19:28

Наука и образование

Рособрнадзор предложил ввести для выпускников обязательную контрольную по истории

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Наука и образование

Рособрнадзор предложил ввести для выпускников обязательную контрольную по истории

По мнению главы ведомства, школы получат стимул для перехода на рекомендованные учебники и историко-культурный стандарт.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Рособрнадзор предложил ввести обязательную для всех российских выпускников контрольную по истории. Об этом сообщает РИА Новости.

Контрольная должна учитывать освоение программ по региональной истории.

Рособрнадзор готов проследить за эффективностью мер по совершенствованию школьного исторического образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Введение контрольной станет одним из способов мониторинга.

Необходимо также провести историко-культурную экспертизу учебных пособий по истории регионов.

По мнению Кравцова, введение контрольной с 2020 года даст стимул школам и региональным органам управления образования «переходить на историко-культурный стандарт и те учебники, которые рекомендованы». Стандарт включает принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также основные подходы к преподаванию отечественной истории в школах со списком рекомендуемых для изучения тем, понятий, событий и персоналий.

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