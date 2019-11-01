Семья из Сарсаз-Багряжа поблагодарила Ак Барс Страхование за быстрое возмещение ущерба

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Семья Минеевых из деревни Сарсаз-Багряж Заинского района поблагодарила компанию Ак Барс Страхование за оперативное возмещение ущерба от сильного ветра.

28 октября порыв ветра снес крышу сарая и отбросил ее на крышу жилого дома. «Наша семья сильно перепугалась. Ведь и время идет уже к зиме. Благо, мы заранее застраховали дом и имущество в компании Ак Барс Страхование», — рассказали Минеевы.

Компания выплатила семье страховое возмещение в более 90 тыс. рублей через три дня. По словам Минеевых, они попали в страховой случай впервые и рады тому, что он благоприятно завершился.

«Теперь мы точно знаем, что ООО “АК БАРС СТРАХОВАНИЕ” стабильная компания, которой можно доверить самое дорогое. Мы благодарны компании за очень быстрые выплаты и заботливое отношение к своим клиентам. Желаем дальнейшего развития и процветания», — заключили жители Сарсаз-Багряжа.