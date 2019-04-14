Глава Всемирной федерации плавания открыл чемпионат мира по борьбе на поясах в Казани

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе, который прибыл в Казань на этап Кубка мира FINA по плаванию, вместе с министром спорта РТ Владимиром Леоновым принял участие в открытии 7-го чемпионата мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин.

«Спасибо организаторам за предоставленную возможность поучаствовать в церемонии открытия такого значимого турнира. Всем участникам турнира, особенно татарстанским борцам, я желаю успешных выступлений», — сказал он в приветственном слове.

Далее микрофон перешел к министру спорта РТ Владимиру Леонову: «Борьба на поясах развивается в Татарстане и во всем мире быстрыми темпами. И конечно, нам очень приятно, когда борцы со всего мира приезжают в Казань на турнир международного уровня. Приезжают к нам не только побороться, но и посмотреть нашу культуру и гостеприимство, это здорово», — отметил Владимир Леонов.

Чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин проходит в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» 1 и 2 ноября. В престижном турнире участвуют более 200 спортсменов из 40 стран, и делегация Татарстана традиционно одна из самых представительных и многочисленных. Честь республики в составе сборной России защищают 15 борцов, которые заняли 1-е и 2-е места на чемпионате России. В их числе — Алексей Абрамов, Шамиль Чевик, Ильнар Закиров, Ислам Фаляхов, Ренас Калимуллин, Булат Мусин. Ранис Гилязетдинов, Тимур Латипов, Ришат Исхаков, Габдыжалил Сулейманов, Андрон Абдуллин, Эндже Юсупова, Гулия Мубаракшина, Екатерина Бусова и Регина Салихова.

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