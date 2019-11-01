Брат Даниса Зарипова стал игроком казанского «Барса»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Младший брат нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова — 29-летний Марат — стал игроком казанского клуба «Барс», который выступает в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ак барс».

Так же как и капитан «Ак Барса», Марат Зарипов является воспитанником челябинского хоккея. Начинал карьеру в местном клубе «Мечел». В сезоне 2010/11 годов сыграл 2 матча в КХЛ за челябинский «Трактор».

До перехода в казанский «Барс» Марат играл в китайском клубе «Ценг Тоу», который выступает в ВХЛ. Команда из Китая является аутсайдером лиги — занимает последнее, 34-е место в чемпионате.

Казанский «Барс» занимает 16-е место в ВХЛ.

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