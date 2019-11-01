Главным конструктором КАМАЗа стал Евгений Макаров

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Главным конструктором КАМАЗа назначили Евгения Макарова. Об этом сообщает пресс-служба челнинского автогиганта.

«Главным конструктором ПАО “КАМАЗ“ – директором научно-технического центра блока заместителя генерального директора ПАО “КАМАЗ“ – директора по развитию назначен 45-летний Евгений Макаров», – отмечается в сообщении пресс-службы предприятия.

Макаров официально занял новый пост сегодня, 1 ноября. Но еще 23 сентября он был официально назначен преемником Даниса Валеева, который перешел на должность советника генерального директора ПАО «КАМАЗ».

Новый главный конструктор является автором ряда патентов на промышленные образцы. В 2014 году ему было присвоено звание почетного машиностроителя, а в 2015-м по итогам республиканского конкурса он оказался признан «руководителем года».





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