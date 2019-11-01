Разыскиваемая алиментщица из Челнов привлекла внимание Росгвардии, испугавшись патруля

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах задержали алиментщицу, которая попыталась скрыться, увидев правоохранителей, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии РТ.

Несколько дней назад днем в поселке ЗЯБ экипаж ОВО обратил внимание на челнинку – женщина заметила сотрудников Росгвардии и быстрым шагом направилась в другую сторону, попытавшись затеряться между домами.

Правоохранители настигли женщину, проверив ее документы, они выяснили, что та находится в розыске за неуплату алиментов и скрывается от наказания, назначенного судом.

Задержанную передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.