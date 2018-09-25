Мэрия предусмотрела бесплатную парковку у Арского кладбища для участников похорон

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). С 1 декабря парковка у Арского кладбища в Казани станет платной. Однако для автомобилей участников похорон сохранится бесплатная парковка у центрального входа, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

«В настоящее время установлены дорожные знаки и информационные щиты. С сегодняшнего дня парковка работает в тестовом режиме (без взимания платы). Ввод данной парковки в эксплуатацию запланирован с 01.12.2019», – пояснили в мэрии.

По сообщению пресс-службы, эта муниципальная парковка организована в соответствии с постановлением исполнительного комитета Казани от 16 апреля 2019 года. Основной целью введения муниципальных парковок является снижение нагрузки на улично-дорожную сеть, повышение ее пропускной способности, упорядочение парковки, обеспечение благоприятных условий для общественного транспорта и пешеходов.

Первые 15 минут стоянки на муниципальных парковках бесплатны, что дает возможность беспрепятственного подвоза и осуществления посадки-высадки. Время работы муниципальных парковок установлено по рабочим дням и субботам с 7 до 21 часа. В ночное время, а также в воскресные и праздничные дни плата за парковку не взимается, напомнили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Вместе с тем для парковки транспортных средств жителей, приезжающих на траурные церемонии, предусмотрена бесплатная парковка, расположенная вблизи центрального входа на Арское кладбище, особо отметили в администрации города.

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