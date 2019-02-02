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Татар-информ

1 ноября 2019, 17:26

Культура

Казань вошла в перечень креативных городов ЮНЕСКО

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Культура

Казань вошла в перечень креативных городов ЮНЕСКО

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В столице Татарстана будут проходить культурные мероприятия под эгидой мировой организации.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Казань вошла в список креативных городов ЮНЕСКО, что позволит проводить культурные мероприятия под эгидой мировой организации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Столица Татарстана в числе 66 городов со всего мира вошла в сеть креативных городов ЮНЕСКО», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сеть призвана объединять города, развитие которых во многом основано на творчестве – музыке, декоративно-прикладном и народном искусстве, дизайне, кинематографии, литературе, медиаискусстве или гастрономии. «Казань вошла в сеть по направлению “музыка“», – уточнили в мэрии.

Столица Татарстана подала заявку на вступление в сеть креативных городов ЮНЕСКО в июне 2019 года. Сама сеть действует с 2004 года. К настоящему моменту она насчитывает 246 городов.

 

 

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