Минздрав РТ: У неуверенного в себе ребенка высок риск возникновения наркозависимости

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). У неуверенного в себе ребенка высок риск возникновения наркозависимости, об этом сегодня на пресс-коференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

«Если ребенок активен, занимается спортом, растет в благополучных условиях и у него есть альтернатива потреблению наркотиков, то интерес к ним у него будет минимальным. Если же ребенок не уверен в себе, и в его окружении есть люди, которые способны подтолкнуть к чему-то противоправному, то высок риск того, что ребенок попробует что-то запрещенное», – отметила спикер.

Резеда Хаева обратила внимание на то, что, в первую очередь, родители играют важную роль для ребенка. Поэтому профилактику с детьми должны проводить именно они. Нужно следить за тем, с кем несовершеннолетний общается, где проводит время, на каких сайтах он сидит.

Кроме того, татарстанцам напомнили о том, куда сообщать о случаях распространения наркотиков.

«Во второй декаде ноября стартует акция "Сообщи, где торгуют смертью!". Она направлена на профилактику наркотизации населения. Во время проведения акции в круглосуточном режиме будут работать телефоны горячей линии. Еще одно мероприятие – «Дети России» – посвящено профилактике детской наркомании. Будут проводиться определенные лектории, детей будут учить, как избежать вовлечения в наркоманию и в незаконный оборот наркотиков», – рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Павел Фоминых.

Даже с виду безобидные кальяны, как отметили сегодня спикеры, оказывают пагубное влияние на здоровье человека. При длительном и частом курении они способны вызвать опасные для жизни легочные заболевания. Помимо тяжелых наркотиков регулярно появляются новые синтетические вещества. Любые известные сегодня наркотики и их производные попадают под уголовную ответственность.

Если вы столкнулись со случаями распространения наркотиков, сообщите по телефону 291 20 02 или на единый номер вызова экстренных служб 112. Также на базе республиканского наркологического диспансера работает телефон доверия 272 33 13, по которому все желающие могут обратиться с вопросами о лечении, профилактике наркологических заболеваний и психологической помощи.

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