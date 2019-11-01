Мэрия рекомендует всем поселкам Казани переходить на мешочный сбор мусора

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Подомовой мешочный сбор мусора пока внедрен только в пяти поселках Казани, но его планируется распространить на все городские поселки. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Пока эта схема работает в пяти жилых массивах, но мы рекомендуем всем председателям ТОС переходить на мешочный сбор мусора», – подчеркнул он.

Гиниятуллин пояснил, что такая схема позволяет учитывать отходы, которые образуются у каждого дома, не платить за мусор, который приносят из других мест, и не тратиться на создание контейнерных площадок. По его словам, ее внедрение обсуждалось на семинаре для председателей территориальных общественных самоуправлений в исполкоме Казани.

При этом замруководителя исполкома особо отметил, что больших усилий для перехода на мешочный сбор мусора не требуется. Отказаться от контейнерной площадки сейчас собираются в поселке Царицыно. «Мы готовы помочь жителям провести сход, услышать их мнения и принять решение об отказе <…>», – заверил Гиниятуллин.

Пока мешочный сбор применяют в поселках Брикетный, Кульсеитово, Нагорный, Дружба и Савиново. Первыми, еще 11 лет назад, собирать мусор по графику, три раза в неделю, стали жители поселка Кульсеитово Советского района. Теперь здесь планируют перейти на раздельный сбор отходов.

В поселке же Нагорный, тоже относящемся к Советскому району, на мешочный сбор перешли недавно, летом 2018 года. Тогда собрание жителей решило ликвидировать пять контейнерных площадок. Теперь на одном из мест, где раньше стояли мусорные контейнеры, после расчистки и благоустройства территории появилась детская площадка.

По словам начальника отдела по благоустройству и работе с жилыми массивами администрации Советского района Казани Дениса Воробьева, власти района поддерживают инициативы жителей поселков. Теперь на мешочный сбор мусора планируют перейти и обитатели поселков Абу-Даби, Торфяной и Станционные Дербышки, добавил он.

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