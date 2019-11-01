Альфа-Банк – в тройке лидеров по объему выдачи ипотеки

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). По итогам сентября, согласно данным Frank RG, Альфа-Банк занял третье место по объему выдачи ипотеки. Доля рынка банка выросла до 3,4%.

Прирост ипотечного портфеля банка за месяц составил 10,7%, при этом рост рынка оказался равен 1,6%. Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 111% и на 1 октября 2019 года составил 74,8 млрд рублей.

«Сегодня ипотека – это один из наиболее востребованных способов решения жилищного вопроса. Мы ожидаем, что на фоне снижения ставок спрос на нее будет только расти. Мы благодарны, что клиенты выбирают нас как надежного финансового партнера на долгие годы», – прокомментировал ситуацию директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости – займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка – https://alfabank.ru/get-money/mortgage/.

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