В Челнах осудили менеджера «Мегастроя», который наживался на возврате бассейнов

(Набережные Челны, 1 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах осудили менеджера «Мегастроя», который наживался на возврате бассейнов, сообщили в городском суде.

Менеджер гипермаркета разработал мошенническую схему, при которой он получал деньги за крупногабаритные товары, которые якобы возвращали в магазин.

В апреле менеджер заранее приобрел в другом гипермаркете по более низкой цене каркасный бассейн. После чего дождался момента, когда в «Мегастрое» приобретут такой же товар и оформил его возврат.

Аферу мужчина провернул с помощью подставного покупателя. Тот заявил в магазине, что ему якобы не понравился цвет плавательного бассейна. При этом он сказал, что чек потерян. Поскольку такое происходит довольно часто, в магазине проверили факт покупки по отработанной схеме.

Так, сотрудник, который оформляет возвраты, посмотрел по отчетности и убедился, что в первой половине дня действительно был приобретен бассейн именно с такими характеристиками. После чего возместил стоимость покупки в размере 23 тысяч рублей. Прибыль мошенника оказалась небольшой — всего несколько тысяч.

Убедившись, что схема работает, челнинец решил не останавливаться на достигнутом. В следующий раз, когда в гипермаркете купили очередной бассейн, менеджер принес точно такой же со склада. И его подставной покупатель сдал уже за 30 тысяч рублей.

В третий раз схема дала сбой. Сотрудник службы безопасности, не отыскав сдаваемый товар на дебаркадере, притормозил оформление возврата, а потом по документам обнаружил, что один и тот же клиент за несколько месяцев сдал в гипермаркет уже несколько бассейнов.

Суд признал менеджера гипермаркета «Мегастроя» виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на полгода.

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