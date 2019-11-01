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Татар-информ

1 ноября 2019, 14:58

Экономика и финансыСельское хозяйство

Союзмолоко не ожидает роста цен на молоко из-за введения электронной сертификации

Экономика и финансыСельское хозяйство

Союзмолоко не ожидает роста цен на молоко из-за введения электронной сертификации

Стало обязательным оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» на всю готовую молочную продукцию.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Роста цен на молоко из-за введения с 1 ноября питьевого молока, кисломолочной продукции и мороженого в систему «Меркурий» не будет. Об этом заявил журналистам в Казани генеральный директор Национального союза производителей молока России Артем Белов.

«Из-за “Меркурия” роста цен на молоко не будет. Все инвестиции в систему были сделаны в этом и прошлом годах. Затраты, которые понес бизнес, уже заложены в себестоимость продукции и в цены. Как видим, цена на молоко в этом году не выше, чем, например, средний уровень потребительской инфляции», — сказал собеседник журналистов.

Гендиректор Союзмолоко добавил, что в целом влияние системы «Меркурий» на рост цен было минимальным. «В дальнейшем ничего не предполагается, потому что все инвестиции были сделаны», — подытожил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 ноября станет обязательным оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» на всю готовую молочную продукцию.

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