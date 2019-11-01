В агрофирме «Лениногорская» падение цен на свеклу компенсируют увеличением урожая

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Падение цен на сахарную свеклу и прозводимый из этого сырья сахарный песок поставило аграриев Татарстана в затруднительное положение. Весной при планировании объемов выращивания свеклы была заложена цена реализации сахарного песка в 36 рублей. Сейчас цена опустилась до 19 рублей 50 копеек. Выращенную на полях сахарную свеклу заводы также принимают по более низкой цене.

В то же время цены на удобрения, топливо, технику и запчасти постоянно растут. В таких условиях аграриям приходится искать пути выхода из сложившейся ситуации.

В агрофирме «Лениногорская» АО «Татагролизинг» работы по уборке сахарной свеклы близятся к завершению. Как пояснил главный агроном хозяйства, в этом году под эту культуру были отведены 1,5 тыс. гектаров площадей. Урожай в этом году выше прошлогоднего — по 450 центнеров с гектара.

В хозяйстве надеются, что высокий урожай в некоторой мере компенсирует потери, связанные с падением закупочных цен на сырье.

Кроме того, снизились цены и на рапс, подсолнечник — культуры, ранее считавшиеся высокоприбыльными. «Весной при планировании площадей посева подсолнечника с закупщиком был составлен договор по цене 19 рублей за килограмм», — рассказывает исполнительный директор агрофирмы «Лениногорская» Михаил Огнев. А сейчас они внесли изменения, снизив закупочную стоимость до 16 рублей. И эта цена может быть не окончательной.

Подсолнечник в агрофирме «Лениногорская» также вырастили на площади 1,5 тыс. гектаров. Была произведена обработка специальным препаратом для понижения влажности. Сейчас в полную силу идет уборка подсолнечника. В филиале агрофирмы «Урдала» восемь комбайнов за день убирают подсолнечник на площади 240 гектаров. Урожай составляет 16 центнеров с гектара.

В сельском хозяйстве сложилась непростая ситуация: с одной стороны, усилиями аграриев увеличиваются объемы производства, с другой — из-за несправедливого скачка цен прибыль не растет.

Хозяйства выручает отрасль животноводства. В агрофирме «Лениногорская» содержатся 5 тыс. 150 голов крупного рогатого скота, из них 1,6 тыс. голов — дойные коровы.

Главный зоотехник агрофирмы Фоат Саматов отмечает, что кормов на зиму заготовлено в достаточном объеме — по 41 центнеру на условную единицу скота. Это дает уверенность, что зимний сезон в хозяйстве удастся пережить благополучно.

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