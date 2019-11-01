Звездочка из Высокогорского района стала лауреатом фестиваля «Сэйлэн»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). 31 октября в Татарском государственном театре кукол «Экият» состоялся гала-концерт I детского телевизионно-музыкального фестиваля «Сэйлэн», в котором приняли участие высокогорские артисты. Об этом пишет газета «Высокогорские вести».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фестиваль исполнителей татарской песни «Сэйлэн» приурочен к первой годовщине канала «Шаян ТВ». Из тысячи подавших заявки в финал попали восемь участников. Результаты фестиваля объявили 31 октября на гала-концерте, а телевизионная версия выйдет 12 ноября.





Из Выскогорского района в концерте приняли участие Амелия Феофанова и театр танца «Везунчик». По итогам конкурса Амелия Феофанова стала лауреатом детского фестиваля «Сэйлэн».

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