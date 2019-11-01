За день рейда в Казани полицейские поймали 120 «водителей-вампиров»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В Казани за один день рейда сотрудники ГИБДД остановили 120 водителей, нарушивших правила тонировки авто, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

В отношении водителей составили административные материалы об управлении авто на котором установлены покрытия, ограничивающие обзор.

На особо дерзких любителей «темной езды», которые проигнорировали требования полицейских о немедленном удалении тонировки, также составили протоколы о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции – им грозит до 15 суток ареста.

В виде исключения беременной девушке-водителю инспекторы ДПС помогли удалить со стекол тонировочную пленку.

Муниципальная служба полка ДПС Казани убедительно просит водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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