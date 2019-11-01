«Этнографический диктант»: тетюшане написали, что такое такмак, бортничество и кубыз

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Участниками международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» стали 120 представителей организаций и учебных заведений Тетюшского района. Об этом пишет местная газета «Авангард».

За 45 минут участники диктанта ответили на 30 вопросов, в том числе о том, что такое такмак и кяряд-озкс, бортничество и кубыз, из чего плетут лапти и в какой республике говорят на 30 языках.

Тетюшанка Евгения Кириллова рассказала, что этнографический диктант она написала в третий раз. Задания, по словам участницы акции, каждый год разные и интересные.

«Сегодня самым сложным для меня был вопрос о национальных блюдах, но, думаю, на него я ответила правильно. Подобные акции нужны для того, чтобы люди знали культуру народов, свой край», – отметила собеседница издания.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности россиян и их знания о народах, проживающих в стране.

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