Эльмира Калимуллина о татарской эстраде: «Развитие есть»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Современная татарская эстрада развивается, работающие сейчас татарские музыканты должны ориентироваться сегодня на мировые музыкальные тренды. Об этом российская певица, финалистка конкурса «Голос» и заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Развитие [татарской эстрады] есть в любом случае. У нас есть локомотив, ориентир в музыкальной индустрии – это Запад. Необходимо смотреть шире, не быть нацеленными только на себя. Безусловно, нужно делать свой продукт, но ориентироваться на мир», – подчеркнула певица.

Желательным Калимуллина назвала вариант, когда музыканты создают произведения для широкого зрителя, не забывая при этом про свою самоидентификацию.

Интервью с российской певицей и финалисткой конкурса «Голос» Эльмирой Калимуллиной выйдет на сайте «События» завтра, 2 ноября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, 2 ноября, в 18.30 и в воскресенье, 3 ноября, в 13.30.





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