Марат Зяббаров считает, что новые молкомплексы не уронят закупочные цены на молоко

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Появление новых молочных комплексов в Татарстане не уронит закупочные цены на молоко. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«На сегодня в республике десятки молочных комплексов на стадии строительства, оформляются документы на проекты таких комплексов. Их строительство не должно уронить закупочные цены на молоко», – сказал глава Минсельхозпрода РТ.

По его словам, средняя закупочная цена на молоко в Татарстане составляет 25,5 рубля за литр.

«Это и средняя цена по России. Думаю, что для целого ряда производителей цена может быть даже выше», – добавил гендиректор Национального союза производителей молока России Артем Белов.

Он также подчеркнул, что на российском рынке существует устойчивый спрос на сырое молоко. «Татарстан – номер один в плане производства молока. И то молоко, которое будет производиться здесь в новых комплексах, будет хорошего качества и востребовано», – отметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 24 молочных комплекса на 17 тыс. коров.

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