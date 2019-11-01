В Алькеевском районе РТ в 32 домах установили автономные пожарные извещатели

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В Алькеевском районе Татарстана сотрудники пожарного надзора совместно с представителями отдела социальной защиты установили автономные пожарные извещатели в 32 домах. Об этом пишут «Алькеевские вести».

По словам специалистов, большинство пожаров происходят в жилом секторе. Пожар в доме угрожает здоровью и жизни людей, особенно это касается многодетных семей. Для предотвращения подобных трагичных ситуаций в последние годы устанавливают автономные пожарные извещатели в домах и квартирах.





Эта работа проводится по поручению Президента РТ Рустама Минниханова. Датчики устанавливаются в индивидуальном порядке.

«Исходя из площади дома, квартиры и количества комнат устанавливаем несколько извещателей», – объяснил глава межрайонного отделения по пожарному надзору и профилактической работе Радис Инсапов.





Сотрудники МЧС совместно с представителями отдела социальной защиты проводят рейды в домах, где проживают многодетные и неблагополучные семьи. Специалисты обучают их мерам пожарной безопасности в быту, проверяют исправность электрических сетей и приборов, объясняют, что категорически запрещается загромождать имуществом проходы к дверям, лестницам, коридорам и средствам пожаротушения.

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