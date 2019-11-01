В Казани извращенец напугал женщину и ее внучку, появившись на пороге квартиры

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В Казани извращенец напугал женщину и ее 6-летнюю внучку, появившись на пороге их квартиры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в понедельник, 28 октября, 42-летний мужчина зашел в подъезд одного из домов по улице Нурсултана Назарбаева и позвонил в первую попавшуюся квартиру. Дверь открыли женщина и ее маленькая внучка, после чего незваный гость стал совершать действия сексуального характера, чем напугал бабушку с внучкой.

Мужчину задержали. Как выяснилось, злоумышленник только в апреле освободился из колонии, где отбывал наказание за преступления против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.



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