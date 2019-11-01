В Татарстане на 5% увеличилось количество потребителей «синтетики»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). В Татарстане на пять процентов выросло количество потребителей «синтетики». Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского наркологического диспансера Резеда Хаева.

«На сегодняшний день на учете у врачей психиатров-наркологов под диспансерным наблюдением находятся 9338 больных с диагнозом наркомания и 8206 человек – под профилактическим наблюдением с диагнозом пагубные последствия употребления наркотических средств», – рассказала Резеда Хаева.

Новые современные виды синтетических наркотиков разрушительно влияют на организм человека и вызывают появление зависимости уже непосредственного с первой пробы.

«Молодежь воспринимает такого рода наркотики за легкие и безобидные средства, однако они не метаболизируются и вызывают быстрое привыкание. Такие пациенты становятся клиентами не только наркологической службы, но и психиатрических клиник», – отметила Хаева.

Спикер подчеркнула, что при лечении наркомании необходима длительная реабилитация и многоэтапная комплексная терапия, поэтому прежде всего профилактика является одним из приоритетных направлений в борьбе с ней.

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