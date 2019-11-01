С начала года судебные приставы пополнили бюджет Татарстана на 3 млрд. рублей

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Благодаря судебным приставам с начала 2019 года в бюджет Татарстана поступило более 3 миллиардов рублей, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

За 10 месяцев 2019 года судебныем приставам удалось взыскать с должников свыше 12 миллиардов рублей.

Сегодня судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник – День судебного пристава. В честь праздника 37 новых сотрудников, которые прошли испытательный срок, поклялись нести добросовестную службу, приняв присягу.

На церемонии присутствовал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Игорь Безуевский. Он поздравил коллег с профессиональным праздником.

«От своевременного исполнения требований исполнительных документов напрямую зависит удовлетворение жизненно важных потребностей жителей Татарстана, а также пополнение бюджетов всех уровней. Уверен, только наше ответственное отношение к делу, позволит выполнить масштабные задачи качественно и своевременно», – сказал Игорь Безуевский.

Главный судебный пристав РТ выразил благодарность ветеранам службы за большой вклад в воспитание новых сотрудников. К слову, Совет ветеранов при УФССП России по РТ признан лучшим в стране.

Свой профессиональный праздник судебные приставы впервые отметили 10 лет назад, в 2009 году – именно тогда вышел соответствующий Указ Президента.

Ежегодно судебные приставы исполняют более тысячи решения судов и взыскивают долги на миллиарды рублей. Чтобы заставить должников погасить свою задолженность, приставы могут прибегнуть к разным мерам, к примеру, арестовать имущество или ограничить в праве управления автомобилем.

В настоящее время в УФССП России по РТ работают порядка 1300 человек, среди которых 80% – женщины.

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