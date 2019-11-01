СК: Высокогорский вип-коммунальщик «закрыл глаза» на нарушения за 70 тыс. рублей

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Глава «Высокогорских коммунальных сетей» 39-летний Руслан Алиев обещал решить вопрос с незаконным подключением к системе водоснабжения за 70 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как установило следствие, в октябре 2019 года один из жителей поселка Озерный нелегально подключился к системе водоснабжения. За данное нарушение мужчина должен был заплатить более 230 тыс. рублей штрафа. Однако замглавы «Высокогорских коммунальных сетей» Илгиз Сатдинов предложил решить вопрос. За 70 тыс. рублей, которые будут переданы главе коммунальных сетей района Руслану Алиеву, он обещал отозвать претензии и уничтожить акт обнаружения несанкционированной врезки в сеть.

После такого предложения житель поселка обратился в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. 28 октября деньги были переданы Сатдинову, который позже отдал их своему руководителю.

Оба коммунальщика были задержаны и признали свою вину. На время следствия Руслан Алиев будет находиться под домашним арестом, а его зам – под подпиской о невыезде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главу «Высокогорских коммунальных сетей» задержали по подозрению во взятке.



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