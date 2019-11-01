Казанцы и гости столицы РТ проверили свои знания этнографии на ж/д вокзале

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани «Большой этнографический диктант» впервые написали на железнодорожном вокзале. Участниками акции стали гости столицы Татарстана из различных городов России, а также студенты Казанского техникума железнодорожного транспорта.

«Мы горды тем, что наш вокзал выбрали одной из площадок для “Большого этнографического диктанта”. Выбор на него пал не случайно — здание [1896 года постройки] историческое, очень древнее, красивое. Оно сыграло большую роль в становлении города», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» главный инженер ж/д вокзала «Казань-1», и. о. начальника вокзала Адель Латыпов.

Он также отметил важность изучения истории, культуры и традиций России. Не каждая страна может похвастаться таким наследием, подчеркнул собеседник агентства.

«Большой этнографический диктант» сегодня проходит во всех субъектах РФ. Участникам акции необходимо выполнить 30 тестовых заданий за 45 минут: 20 вопросов — единые для всех площадок, еще 10 — региональные. Работы участников будут оценивать по 100-балльной шкале.

В Татарстане площадки акции организовали во всех 45 муниципальных образованиях. Всего задействованы 105 площадок, в том числе — 12 в Казани. Написать «Большой этнографический диктант» можно и в режиме онлайн на официальном сайте проекта.

«Я считаю, что этнографический диктант интересен, прежде всего, тем, что он позволяет узнать свои силы и вспомнить те вещи, которые со временем забываются, а также пополнить свои знания. Страна у нас большая, в ней живут много различных народов со своей историей и культурой», — поделилась гостья из Москвы Лариса Смоленцева, добавив, что акция помогает участникам убедиться в том, что они правильно понимают историю своей страны и людей, которые в ней живут.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Большой этнографический диктант» написали в Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ. Проверить свои знания о народах России и Татарстана решили порядка 60 студентов.

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