Ученый Финансового университета при Правительстве РФ назвал рубль чудом стабильности

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Курс российского рубля на фоне внешних вызовов показывает чудеса стабильности, и это стимулирует инвесторов со всего мира вкладываться в российские активы. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik.

«Рубль в настоящий момент является устойчивой валютой. Он показывает чудеса стабильности, несмотря на все внешние шоки», – прокомментировал Зубец.

По словам ученого, в значительной степени наблюдавшиеся колебания «были вызваны спекулятивным раскачиванием курса рубля по отношению к доллару». Однако за последнее время стабильность российской валюты увеличилась за счет устойчивого внешнеторгового положения страны и устойчивого притока валюты из других государств.

Эксперт пояснил, что сегодня во многих развитых странах реальная доходность активов находится ниже нуля, что касается в том числе и гособлигаций. А вот в России доходность фоновых инструментов выше нуля. «Это позволяет международным инвесторам зарабатывать высокие проценты по своим инвестициям, получать реальный доход. Это делает Россию более интересной с точки зрения привлечения инвестиций», – подчеркнул он.

Зубец также отметил, что привлечению инвестиций в экономику РФ способствуют стабильность цен на нефть и устойчивость спроса на сырьевые товары, которыми торгует Россия. «Общий взгляд на будущее нашей национальной валюты вполне стабилен», – подчеркнул экономист.

Ранее некоторые СМИ Германии сообщили о «возвращении» рубля в список стабильных валют. В частности, немецкое издание Focus отметило, что российскому рублю удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро несмотря на западные санкции и снижение цен на нефть. По мнению аналитиков издания, рубль стал одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году.

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