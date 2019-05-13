Айрат Хайруллин: Сегодня меры по развитию сельхозкооперации требуют совершенствования

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Издержки сельхозкооперативов, связанные с организацией и проведением собраний, существенно снизятся.

Внесение соответствующих изменений единогласно было поддержано Госдумой на прошлой неделе в третьем чтении ФЗ «О внесении изменений в статью 22 ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации”», рассказал один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Сельскохозяйственные потребительские кооперации с численностью более 100 человек смогут уведомлять своих членов о созыве общего собрания путем публикации в газетах.

«Если раньше, чтобы уведомить всех участников кооператива о созыве общего собрания посредством СМИ, в кооперативе должно было числиться более 300 человек, то сейчас этим правом смогут воспользоваться и те кооперативы, которые насчитывают 100 человек. Это избавит небольшие хозяйства от лишних формальностей и существенно снизит их затраты. Сельскохозяйственные потребкооперации чаще всего работают с небольшими объемами кредитного портфеля, доходность у них небольшая, к тому же располагаются в основном на удаленных территориях. Упрощение бумажной волокиты позволит сельхозкооперативам больше заниматься своей непосредственной работой, а не заполнением документов», — пояснил Айрат Хайруллин.

Развитие сельскохозяйственной кооперации находится в приоритете государственной аграрной политики. На сегодня те меры, которые предпринимаются государством по ее развитию, требуют качественного совершенствования, отметил спикер.

«Обеспечение правовых условий стали важным пунктом, — подчеркнул депутат. — Благодаря изменениям сельхозкооперации смогут больше заниматься своей непосредственной работой по формированию совместных структур по переработке, хранению, транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции».

Данные меры также положительно скажутся на увеличении экспорта сельхозпродукции до 45 млрд долларов к 2024 году, резюмировал Айрат Хайруллин.

Закон «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации”» направлен на совершенствование внутренней работы в кооперативах, создание условий для снижения трудозатрат и финансовой нагрузки через упрощение процедур проведения общего собрания членов кооператива, а так же на обеспечение защиты интересов кооператива.

В целях обеспечения гарантированной защиты прав членов кооператива на участие в общем собрании и получение уведомления о его проведении, сельскохозяйственные кооперативы смогут самостоятельно определять способ направления такого уведомления — в письменном виде или посредством электронной почты и иными способами связи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Также уменьшена с 300 до 100 человек численность членов кооператива, при которой допускается применение порядка уведомления членов кооператива о созыве общего собрания путем публикации в периодическом печатном издании.

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