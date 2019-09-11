ФАС России оценивает ущерб от картелей для экономики страны в 1,5-2% ВВП

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Федеральная антимонопольная служба считает картельные сговоры одним из крупнейших зол для экономики страны и оценивает экономический ущерб от них в 1,5-2% ВВП. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя Управления ФАС по РТ Сергей Павлов.

«Картельные дела по-прежнему продолжают быть, наверное, одним из самых крупнейших зол нашей экономики по мнению ФАС России. На картельные дела, дела по признакам сговоров на торгах, приходится больше половины дел, рассматриваемых антимонопольным органом по всей стране. Ущерб для экономики страны ФАС России оценивает в 1,5-2% от всего ВВП», – сообщил спикер.

Замруководителя Татарстанского УФАС добавил, что в республике за 2018 год рассмотрели 19 дел по картельным сговорам, а с начала 2019 года – уже 11 дел. Кроме того, в настоящее время на стадии рассмотрения находятся 14 дел по признакам заключения антиконкурентных соглашений.

«Сферами, в которых выявляются картельные сговоры, конечно же, являются наиболее финансово обеспеченные области государственных и муниципальных закупок. Это дорожное строительство, строительно-монтажные работы и медицина», – объяснил Сергей Павлов.

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