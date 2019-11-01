Ак Барс Банк обменивает поездки на общественном транспорте на авиабилеты

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Ак Барс Банк проводит акцию «Возвращаем платежи за транспорт». 100% стоимости проезда на общественном транспорте банк возвращает в виде универсальных миль, которые клиенты банка смогут использовать для организации путешествий.

Принять участие в акции могут держатели дебетовых карт Ак Барс Generation и Ак Барс Evolution, а также кредитной карты Ак Барс Emotion, которые еще не участвуют в программе лояльности «Универсальные мили».

Для участия в акции нужно:

— с 1 по 30 ноября включительно зарегистрироваться в программе «Универсальные мили» по ссылке.

— с 1 по 31 декабря оплатить проезд в общественном транспорте Казани с помощью карты Ак Барс Банка.

Участники акции смогут вернуть 100% от стоимости оплаченного проезда в транспорте универсальными милями. Каждый клиент банка получит до 1 000 миль, пока не будет исчерпан Призовой фонд размером 2 420 50 миль.

«Универсальные мили» — это бонусная программа Ак Барс Банка для путешественников. По ней клиенты получают до 10 Универсальных миль за каждые 100 рублей в чеке при оплате покупок картой банка. Новые участники программы лояльности получают 1 000 приветственных миль. Тратить накопленные мили можно на сайте OneTwoTrip для покупки билетов на самолеты и поезда, а также при бронировании гостиниц. Подробнее о программе «Универсальные мили» можно узнать на сайте.

Общий срок проведения акции «Возвращаем платежи за транспорт» — с 1 ноября 2019 г. по 20 января 2020 г. с учетом времени подведения итогов. Подробные условия на сайте банка.

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