Жительница Казани с шестилетним ребенком заболели корью после отдыха за границей

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Жительница Казани и ее шестилетний сын заболели корью после поездки за границу. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Семья 20 октября вернулась с отдыха из жарких стран. Через 9 дней у непривитых мамы и ребенка диагностировали корь. Отец семейства не заразился, так как ранее сделал прививку. К сожалению, до сих пор жители Казани с негативом относятся к прививанию. И эта семья живой пример тому, что единственным средством защиты от инфекции является вакцинация», – отметил Лопушов.

Сейчас женщина с ребенком находятся в инфекционной больнице Казани.

Всего с начала 2019 года корью в Татарстане заболели 5 человек.

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