В Национальной библиотеке Татарстана откроется выставка «Магия театра»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября в отделе искусств Нацбиблиотеки РТ откроется выставка «Магия театра» и состоится презентация изображений памятных монет Банка России театральной тематики. Об этом сообщает Национальный банк по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.



Театральная тематика широко представлена на российских монетах: персоналии – драматурги, постановщики, актеры, композиторы, сцены из спектаклей. Жители Татарстана смогут увидеть увеличенные изображения 13 монет из драгоценных металлов, которые выпустил Банк России.





Балетная тема присутствует на серебряной монете 2011 года выпуска, посвященной Году Испании в России и России в Испании. Тогда было решено создать монету, изображение на которой было бы близко и понятно народам обеих стран.



Такая тема нашлась – «Дон Кихот», роман Мигеля Сервантеса, главная книга испанской национальной литературы – и одноименный балет на музыку Людвига Минкуса, одно из самых известных творений русского классического балетного искусства.





Рисунок стал результатом совместного труда: на монете изображены сам Дон Кихот и балерина из балета Минкуса, изображенная российским художником Александром Баклановым.



Серебряные монеты с одинаковым рисунком на реверсе вышли в обеих странах: номиналом 3 рубля – в России и номиналом 10 евро – в Испании.

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