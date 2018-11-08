Артем Белов в Казани заявил о снижении поставок сухого молока из Беларуси в Россию

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Объем поставок сухого молока из Беларуси в Россию снизился по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил журналистам в Казани генеральный директор Национального союза производителей молока России Артем Белов.

«Если посмотреть на цифры, то в этом году объем поставок сухого молока из Беларуси находится на уровне ниже, чем в 2018-м. У нас немного поменялась структура поставок – сократился объем поставок сухого молока и увеличился объем поставок сыра. Это видим по балансам», – рассказал собеседник журналистов.

Артем Белов упомянул, что в прошлом году было принято решение о закрытии целого ряда предприятий Беларуси. По его словам, это и привело к тому, что поставки сухого молока снизились, но увеличился объем поставок сыров. «То есть структура импорта в Россию из Беларуси поменялась», – резюмировал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 24 молочных комплекса на 17 тыс. коров.

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