Прокуратура РТ требует наказать фирму, по вине которой бродячие псы умирали в муках

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Прокуратура требует от исполкома Казани наказать фирму, по вине которой бродячие животные умирали в муках. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство установило, что исполком города заключил с компанией «ВетДом» договор на регулирование численности бездомных животных. Фирма должна была осуществлять отлов, гуманное умерщвление и утилизацию животных. Несмотря на это, компания использовала для умерщвления бродящих собак и кошек препарат «Адилин супер», который вызывал у животных долгую и мучительную смерть. По мнению прокуратуры, такой препарат не может рассматриваться как гуманное регулирование численности животных.

Кроме того, во время проверки выяснилось, что вольеры «ВетДома» располагаются на территориях, принадлежащих муниципалитету, но разрешающих документов на использование земли у фирмы нет.

В адрес руководства исполкома прокуратура направила представление об устранении выявленных нарушений, а в УМВД России по Казани – все собранные материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».



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