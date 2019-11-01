УФАС РТ готовит дело об уклонении исполкома Казани от госзакупок при отлове животных

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану готовит дело в отношении Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани за уход от конкурсных процедур при организации отлова бездомных животных. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил замруководителя ведомства Игорь Павлов.

«На стадии возбуждения находится дело в отношении Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани и хозяйствующего субъекта. Обществу были предоставлены субсидии в значительном размере — больше 30 млн рублей. В целях возмещения расходов, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных», — сказал он.

При этом все остальные районы республики проводят конкурсы и аукционы, как и положено законом о контрактной системе, подчеркнул спикер.

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