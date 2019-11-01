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Татар-информ

1 ноября 2019, 13:32

Экономика и финансы

Татарстанцам сообщат о попытках незаконного присвоения их недвижимости

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Экономика и финансы

Татарстанцам сообщат о попытках незаконного присвоения их недвижимости

С сегодняшнего дня Росреестр уведомит граждан о подаче заверенных их электронной подписью документов.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Татарстанцев уведомят о поступлении документов в Росреестр, заверенных их электронной подписью, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ. 

«С 1 ноября 2019 года вступает в силу одно из нововведений ФЗ № 286 о внесении изменений в федеральный закон „О государственной регистрации недвижимости“, которое регламентирует уведомление собственников о поступлении заверенных электронных документов на отчуждение права собственности», — отметили в пресс-службе.

Эти меры стали ответом властей на мошенничества в цифровой сфере рынка недвижимости, совершенные с применением электронных подписей. Речь идет о недвижимости, сведения о которой есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Отныне ее владельцы будут получать уведомления о поступлении документов, заверенных их электронной подписью, для регистрации перехода или прекращения права собственности.

«Преимущество нововведения заключается в том, что собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества», — отметила и. о. заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Людмила Кулагина.

По ее словам, уведомления придут либо на электронную почту, либо на телефон. Причем эта норма будет действовать независимо от наличия отметки в ЕГРН о возможности регистрации на основании документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, заверили в Росреестре.

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