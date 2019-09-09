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Татар-информ

1 ноября 2019, 12:12

Наука и образование

В Татарстане формируется государственная система психологической помощи населению

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Наука и образование

В Татарстане формируется государственная система психологической помощи населению

Фото: Елена Кривопатре

В Казани открылся международный обучающий педагогический семинар.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане формируется государственная система межведомственной психологической помощи населению республики. Об этом заявила сегодня начальник отдела психологического сопровождения Министерства по делам молодежи РТ Вера Герасимова на международном обучающем семинаре «Психология подростка. Современные условия его социальной идентификации» в Казани.

«До 2022 года наша задача — организовать, скоординировать, выстроить взаимодействие психологических служб социального сектора. Это система образования, сферы молодежной политики, труда, занятости и соцзащиты населения, здравоохранения. Далее будем выстраивать взаимодействие с силовыми ведомствами», — рассказала докладчик.

По словам Герасимовой, в настоящее время готовится мониторинг актуального состояния психологических служб и ведомств.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня проблемы детей — это, в первую очередь, проблемы взрослых. Дети копируют поведение и систему ценностей взрослых и транслируют их в обществе, подчеркнула она. — Актуальна на сегодня выработка взаимодействия по сложным ситуациям».

Представитель Минмолодежи РТ также назвала проблемы, которые существуют для оказания психологической помощи населению. Это, в частности, неравномерность уровня и качества оказания психологической помощи в муниципальных районах, несогласованность профессиональных позиций психологов ведомств и их разобщенность, дисбаланс материально-технического обеспечения служб и другое.

В Казани 1 — 3 ноября пройдет международный обучающий педагогический семинар «Психология подростка. Современные условия его социальной идентификации». Эксперты и педагоги обсудят вопросы выявления подросткового буллинга, влияния цифровой школы на развивающийся интеллект, использования инновационных методов воспитания.

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