Минцифры и страховщики опровергли запуск приложения по оформлению ДТП онлайн в РТ

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Министерство цифрового развития РТ и Союз страховщиков республики опровергли сообщения о запуске приложения по оформлению ДТП онлайн в Татарстане.

С первого ноября в четырех регионах России – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в тестовом режиме будет запущен проект «Европротокол онлайн». Новое приложение «Помощник ОСАГО» через портал Госуслуг даст возможность автомобилистам оформлять аварии в режиме онлайн.

В СМИ появились сообщения, что данное приложение заработает и на территории Татарстана. Данную информацию в Союзе страховщиков РТ не подтвердили.

«В нашей республике данный сервис не доступен, и когда он заработает пока неизвестно. Так, автомобилисты, попавшие в ДТП, смогут через мобильное приложение отправить данные об аварии. По нашим данным, информацию об аварии можно будет передать двумя способами – в течение 10 минут через систему "Глонасс" либо в течение часа на портале Госуслуг во вкладке "Европротокол онлайн"», – рассказал агентству вице-президент Союза страховщиков РТ Рустэм Сабиров.

Между тем, по словам вице-президента Союза страховщиков, у проекта есть и плюсы, и минусы. Он отметил, что приложение должно быть грамотно проработано, чтобы не стать платформой для мошенников, которые с помощью сервиса захотят нажиться на авариях.

В пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ ИА «Татар-информ» сообщили, что республика действительно решила войти в пилотный проект «Европротокол онлайн» и заявилась на участие в нем.

«Участие республики в проекте подтвердили. Сейчас мы ждем перечень необходимых документов и техусловий для его внедрения. О сроках запуска пока говорить рано. Ясность появится, когда будут озвучены все необходимые условия», – уточнили в пресс-службе министерства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.