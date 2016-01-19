(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Более полутонны наркотиков изъяли полицейские с начала года в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Павел Фоминых.

«За 9 месяцев с начала года на территории республики изъято свыше 500 килограмм различных наркотических веществ. Большую часть из них представляет разнообразие синтетических наркотиков. Остальные – это наркотики растительного происхождения», – рассказал Павел Фоминых.

В этом году в Татарстане в суд направлены два уголовных дела по организации преступных наркосообществ и участии в них, еще четыре – на стадии следствия.

По информации полицейских, перекрыто 40 каналов поставки наркотических веществ на территорию Татарстана. Среди них четыре контрабандных канала поставок почтой, 16 каналов перевозки наркотиков на автомобилях из других регионов транзитом через Татарстан и 20 каналов прямой поставки наркотиков в республику.

Всего с начала 2019 года на территории Татарстана полицейские зарегистрировали 3038 наркопреступлений.

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