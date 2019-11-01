В Казани готовят к открытию обновленный КЦ «Сайдаш» с концертным залом на 510 мест

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В Казани завершился капремонт КЦ «Сайдаш» — одного из главных объектов культуры Советского района. Строители провели ремонт кровли фасада, инженерных систем. Об этом сообщает пресс-служба «Главинвестстроя РТ».

«Построенный почти полвека назад объект был в неудовлетворительном состоянии и нуждался в капитальном ремонте. Все виды строительно-монтажных работ были проведены с соблюдением всех технологических норм и стандартов», — рассказал главный специалист ГКУ «Главинвестстрой РТ» Ильшат Ахметшин.

По его словам, в здании также заменили окна, двери, провели отделочные работы согласно разработанному дизайну, благоустроили территорию. Фасад здания отделали керамогранитной плиткой с использованием системы вентилируемого фасада. А в отделке входных групп использовали композитные панели с текстурой под дерево.

С целью сохранения существующего облика культурного центра на главном фасаде произведена замена витража, который стал точной копией предшествующего по форме, материалу и колористическому решению.

Полностью преобразилось и внутреннее пространство культурного центра. Строители отремонтировали концертный зал на 510 мест и многофункциональный зал, вместимостью до 150 человек. Помещения оснастили автоматизированным экраном, проектором нового поколения, а также современным звуковым и световым оборудованием. Также здесь разместились студия звукозаписи, танцевальный, камерный и выставочный залы.

На первом этаже обновленного центра оборудован коворкинг на 12 рабочих мест, оснащенный компьютерами, также библиотека с читальным залом и кафе.

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