Шаймиев: «Если тебе поверили в арабском мире, тогда все дела идут»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», основанная бывшим Премьер-министром РФ Евгением Примаковым и первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, заложила основу для тесных экономических связей с арабским миром. Об этом Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев рассказал в интервью телеканалу «МИР».

«Евгения Максимовича [Примакова] безмерно любили и уважали в арабском мире, потому что он очень хорошо знал историю, владел языками, его авторитет был непререкаем. Так до сих пор. Если в арабском мире тебе поверили, тогда все дела идут», — подчеркнул Госсоветник РТ.

По его словам, похожую ситуацию можно наблюдать и сегодня.

«Сейчас правопреемником Примакова является Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он руководитель этой стратегической группы. Мы проводим конференции по бизнесу и банкингу с арабским миром здесь, в Казани, развиваем экономические связи по халяльной продукции. Одним словом, мы открыли для себя эти двери», — поделился Шаймиев.

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