В УФАС по РТ отметили снижение количества возбужденных дел в отношении госорганов

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В 2019 году УФАС по РТ возбудило 11 дел в отношении госорганов по нарушению закона о конкуренции, в 2018 году дел было 25. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы по РТ Игорь Павлов.

«В 2019 году татарстанским УФАС возбуждено 11 дел по нарушениям статьи 15 закона о защите конкуренции и выдано 45 предупреждений. Видно, что предупреждения выдаются в большом количестве, все эти предупреждения могли бы обернуться в возбужденные дела и, соответственно, привели бы к штрафным санкциям», — сказал Павлов.

Таким образом, он отметил двукратное снижение количества дел в отношении госорганов.

«Это говорит о том, что большая часть предупреждений своевременно исполняется органами власти», — подчеркнул спикер.

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