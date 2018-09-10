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Татар-информ

1 ноября 2019, 12:52

ОбществоСельское хозяйство

На сельхозярмарках в Казани пенсионеров угостят горячим чаем с выпечкой и пловом

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ОбществоСельское хозяйство

На сельхозярмарках в Казани пенсионеров угостят горячим чаем с выпечкой и пловом

Фото: архив/Рамиль Гали

Осенние субботние сельхозярмарки будут проходить в республике до 28 декабря включительно.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). На сельхозярмарках в Казани, которые состоятся 2 ноября, пенсионеров угостят горячим чаем с выпечкой и пловом. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в профильном министерстве, сельскохозяйственные ярмарки пользуются у горожан, особенно старшего поколения, популярностью и имеют большое социальное значение. «На ярмарочных площадках в Казани пенсионеров традиционно бесплатно угостят горячим чаем с выпечкой. А на ярмарке возле Московского рынка по адресу улица Шамиля Усманова, д. 1 приготовят в казане плов для угощения пожилых посетителей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сельхозтоваропроизводители и предприятия АПК доставят для реализации на ярмарках картофель и овощи, мясо скота и птицы, колбасные изделия, молоко, масло сливочное и растительное, сыры, муку, крупы, яйца куриные, хлеб, макаронные и кондитерские изделия, мёд, сахарный песок и другие продукты.

На торговых площадках горожане могут сообщить организаторам о том, какая продукция им нужна – для заявок покупателей предусмотрены специальные ящики.

«Изучение спроса позволяет предлагать покупателям широкий ассортимент продовольственных товаров по доступным ценам», – отметил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолий Никитин.

Собеседник агентства добавил, что организованные Минсельхозпродом РТ осенние субботние сельхозярмарки будут проходить в республике до 28 декабря включительно. С адресами и месторасположением торговых площадок можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

В текущем году в Казани, Набережных Челнах и поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района организовано и проведено пять весенних и семь осенних сельскохозяйственных ярмарок, заметил представитель министерства. 

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», для реализации на осенних ярмарках было завезено продукции и продовольственных товаров на общую сумму 489 млн рублей.

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