Мониторингом воздуха в Нижнекамске займется финская компания

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Финская компания Vaisala с учетом имеющихся требований подготовит и представит свои предложения по развитию системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Вопрос мониторинга воздуха на территории Нижнекамского промышленного узла обсудили в Миниэкологии РТ вместе с представителем финской компании.





Финская корпорация – крупнейший поставщик измерительных датчиков отходящих газов предприятий, а также автоматических метеостанций, прогнозирующих климатические изменения.



Глава экологического ведомства Александр Шадриков отметил, что для решения проблемы необходим комплексный подход. Основная цель – создать единую наблюдательную сеть на территории Татарстана.



«Используя датчики Vaisala, модернизировать, дооснастить уже имеющиеся дорожные станции и впоследствии передать этот опыт и другим субъектам России», – отметил министр.

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