Что такое татмак: студенты КФУ проверили себя в «Большом этнографическом диктанте»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). «Большой этнографический диктант» написали в Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ. Проверить свои знания о народах России и Татарстана решили порядка 60 студентов, а в тестах оказались вопросы про татмак, лучший материал для лаптей и традиционные печки, рассказала куратор площадки, доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнологии Елена Фролова.

«Этнография — важный инструмент для гармонизации межнациональных отношений нашей страны в целом и республики в частности. Безусловно, это очень важное мероприятие. Наши студенты охотно в нем принимают участие. Они получают сертификат за участие, который входит в их портфолио», — отметила она.

Сегодня «Большой этнографический диктант» пишут по всей России уже в четвертый раз. В Татарстане для акции организовали площадки в 45 населенных пунктах. Участникам предложили 30 тестовых заданий. Помимо общих вопросов, которые касаются всей страны, были отдельные задания для Татарстана.

«Каждый год принимаю участие в этом диктанте, если хорошо учиться в университете, быть “в теме”, то сложностей с выполнением заданий нет. Для меня сложнее вопросы на всероссийскую тематику, например, про народы Кавказа. А региональный блок легче, потому что когда живешь в Татарстане, все знакомо», — рассказал студент четвертого курса Александр Копылов.

Работы участников оценят по 100-балльной шкале. Сверить ответы и узнать о частых ошибках до 10 ноября можно на сайте акции.

В прошлом году в акции приняли участие 392 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. татарстанцев. Эксперты считают, что диктант помогает развенчивать стереотипы и бороться с радикальными настроениями.



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