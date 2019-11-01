Больше 20 лет «строгача» получил житель Башкирии, зарубивший топором супругов в РТ

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор по громкому делу об убийстве пожилых супругов в Бавлинском районе республики.

Порядка двух лет следствие не могло выйти на след преступников. Однако в начале 2019 года в резонансном преступлении появились новые подозреваемые – двое братьев из Башкирии Сергей Груняхин и Вячеслав Кексель. Как установило следствие, мужчины пошли на убийство из-за автомобиля пенсионеров.

Сегодня Верховный суд Татарстана признал братьев виновными и назначил Сергею Груняхину наказание в виде 20,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его брат Кексель отделался двумя годами условно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в середине апреля 2016 года в селе Новые Чути Бавлинского района РТ произошло жестокое убийство пожилой супружеской пары. Вечером 17 апреля супруги вместе с Сергеем Груняхиным, который некоторое время жил в их доме, устроили застолье. Когда хозяева дома заснули, постоялец взял топор и расправился с пенсионерами.

После этого злоумышленник забрал ключи от авто и вышел на улицу, где его уже ждал брат. Преступники уехали в Башкирию, где продали автомобиль, а деньги поделили.

Стоит отметить, что вначале по подозрению в убийстве задержали другого человека – инвалида второй группы Абузар Гафуров. Однако прокуратура несколько раз возвращала дело на дополнительное расследование.

Дело было передано в Верховный суд Татарстана. 10 октября Сергей Груняхин и Вячеслав Кексель предстали перед судом.



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