Шаймиев: «Евгений Примаков был величайшим политиком и ученым»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Бывший Премьер-министр России и глава Министерства иностранных дел РФ Евгений Примаков являлся выдающимся государственником. Такое мнение выразил первый Президент Республики Татарстан и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев в интервью телеканалу «МИР».

«Он был величайшим политиком, ученым, государственником. Он доказал это всей своей жизнью. Где бы ни работал Евгений Максимович, он всегда оставался верен себе», — отметил Минтимер Шаймиев.

Он также поделился, что считал Примакова своим учителем.

«Я действительно считал его своим учителем. Когда я получил последнюю книгу из серии его мемуаров, я подготовил письмо с благодарностью и написал: „Ваш взрослый ученик — Минтимер“», — рассказал Госсоветник РТ.

По его словам, такое обращение — дань уважения Примакову. В этом году 29 октября бывшему Премьер-министру России и главе МИДа РФ исполнилось бы 90 лет.

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